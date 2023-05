Zweiter Fall in sechs Jahren Einbrecher verursachen „massiven Wasserschaden“ in Hardtberger Realschule

Das Wasser, das die Realschule Hardtberg über mehrere Stockwerke überschwemmt hat, ist am Dienstagnachmittag weg, der Schaden am Gebäude ist geblieben und sichtbar. In der Decke fehlen stellenweise Platten, im dritten Stock hört man Klopfen. Mehrere Handwerker entfernen dort die unteren, feuchten Teile der Rigipswände.