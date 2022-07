Ab ins kühle Nass : Diese Wasserspielplätze gibt es in Bonn und der Region

Am Brunnen am Bottlerplatz kühlen sich Kinder und Erwachsene ab. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Auf der Suche nach Abkühlung an heißen Sommertagen freut man sich auch über Wasserspielplätze - vor allem, aber nicht nur, als Erfrischung für kleine Kinder. Wir geben einen Überblick über Wasserspielplätze in Bonn und der Region.



Weiterleiten Drucken Von Johanna Lübke und Emma Dietl

Die Hitzewelle beschert Bonn und der Region am Montag und insbesondere Dienstag Temperaturen bis zu 40 Grad. Für Abkühlung können Freibäder und Badeseen sorgen - und auch Wasserspielplätze und Fontänenfelder gibt es zumindest im Rhein-Sieg-Kreis und Richtung Köln einige. In Bonn selbst sieht es in dieser Hinsicht etwas dürftiger aus. Der Brunnen am Frankenbad-Platz wird nach Angaben der Stadt bis auf unbestimmte Zeit saniert und ist deshalb nicht in Betrieb. Ein Lichtblick: Die Grünfläche am Windeckbunker in der Innenstadt (künftig: „Budafokpark“) wird derzeit neugestaltet und soll auch ein Fontänenfeld erhalten. Bis es so weit ist: wir haben weitere Anlaufstellen gesammelt, an denen Kinder (und Erwachsene!) in Bonn und der Region an heißen Sommertagen planschen können.

Spielplatz in der Rheinaue

Der Spielplatz liegt neben dem städtischen Freizeittreff „Quasi“.

Neben vielen Klettermöglichkeiten, Rutsche und Seilbahn gibt es hier Wasserspiele und eine Matschanlage. Für Eltern ist der Biergarten in der Rheinaue nicht weit entfernt.

Adresse: Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn

Wasserspiel am Bottlerplatz

Der Brunnen und die Wasserrinne am Bottlerplatz/Sterntor bieten in der Innenstadt einen schattigen Platz zum Abkühlen an heißen Sommertagen. Der Ort ist auch bei Erwachsenen beliebt, die hier genauo gerne ihre Füße hineinhalten können.

Adresse: Bottlerplatz, 53111 Bonn

Spielhaus am Weckhasen

In der Nähe des derzeit geschlossenen Freibades „Friesi“ bietet das Spielhaus in Friesdorf den Familien eine Alternative zum Freibadbesuch. An einer großen Wasser-Matsch-Anlage mit zwei Wasserläufen können die Kinder spielen und buddeln. Zusätzlich sind Wippen, eine Kletterwand, eine Tischtennisplatte sowie ein Basketballkorb, Schaukeln und eine Rutsche vorhanden. Auf Sitzbänken können die Eltern entspannen, und auch Sanitäranlagen sind zu den Öffnungszeiten benutzbar.

Adresse: Am Weckhasen, 53175 Bonn-Friesdorf

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 14 bis 17.45 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr

Kontakt: Tel. 0228/315246

Abenteuerspielplatz Ankerplatz

Das 6.000 Quadratmeter große Gelände im Sankt Augustiner Ortsteil Mülldorf verfügt neben einer Wasser-Matsch-Anlage auch über ein Kleintiergehege mit Kaninchen und Meerschweinchen. Hier kann man nicht nur planschen, sondern auch den Sinnespfad ausprobieren, auf der Streuobstwiese und der großen Spielfläche spielen. Zudem gibt es eine Tischtennisplatte, Kettcars, Roller, Skateboards, ein großes Trampolin und mehr.

Kinder ab 6 Jahren können hier selbstständig spielen. Der Platz ist, außer am Besuchertag und beim Bringen und Abholen, eine „elternfreie Zone“. Es ist keine vorherige Anmeldung für den Besuch erforderlich. Ein Mitarbeiter-Team ist vor Ort, der Träger ist seit 2020 die Jugendfarm Bonn.

Adresse: Wellenstraße 18 , 53757 Sankt Augustin

Öffnungszeiten: Herbstferien bis Osterferien: Dienstag bis Freitag: 14 bis 18 Uhr, Samstag: 12 bis 18 Uhr, Osterferien bis Herbstferien: Dienstag bis Freitag: 14 bis 19 Uhr, Samstag: 12 bis 18 Uhr. In den Schulferien ist der Spielplatz montags bis freitags geöffnet.

Kontakt: Tel. 0228/629879550

Freizeitpark Rotter See

Der Park liegt gegenüber dem Rotter See und der Eissporthalle in Troisdorf. Kinder von drei bis zwölf Jahren können sich hier austoben. An einer Wasserpumpe kann das Wasser durch verschiedene Bahnen einen kleinen Hügel herunter geleitet werden. Am Fuß des Hügels findet sich ein etwa 50 Zentimeter tiefer See, in dem auch geplanscht werden kann. Der Spielplatz ist damit eine gute Freibadalternative für Kleinkinder.

Neben der Matschanlage finden sich auf dem Platz ein Basketballkorb, eine Rutsche und viele Kletterelemente. In unmittelbarer Nähe sind der Rotter See und ein Skatepark zu erreichen.

Adresse: Rotter Viehtrift, 53844 Troisdorf

Freizeitpark Rheinbach

Der Freizeitpark Rheinbach ist 15 Hektar groß. Für Kinder gibt es auf dem Spielplatzgelände verschiedene Spielanlagen, eine Wasserquelle und eine Wasserspielstraße. Für sportbegeisterte Jugendliche bietet der Park ein umfangreiches Sportangebot von Beachvolleyball bis Skateanlage. Auch Eltern kommen auf ihre Kosten: An den beiden Seen auf dem Gelände kann man spazieren gehen und neben dem Parkcafé gibt es eine kostenpflichtige Minigolfanlage. Hunde und Fahrräder sind im Park nicht erlaubt.

Adresse: Münstereifeler Straße 69, 53359 Rheinbach

Öffnungszeiten: Von April bis September von 8 bis 21 Uhr, Oktober bis März: 8 bis 19 Uhr

Kontakt: mail@park-plaetzchen.com

Bullerbü an der Burg Wissem

Der Spielplatz an der Burg Wissem in Troisdorf bietet neben Wasserspielen und einer Matschanlage auch eine Kletterwand und andere Spielgeräte, zudem gibt es viel Schatten. Am Rande des Geländes eröffnet sich ein Gehege, in dem Hirsche beobachtet werden können. Für einen Ausflug in der Nähe bieten sich die Wahner Heide und die Burg Wissem an und wenn die Sonne mal nicht scheint, ist das Bilderbuchmuseum ganz in der Nähe.

Adresse: Altenrather Straße 13, 53840 Troisdorf

Paolozzi-Brunnen an der Kölner Rheinpromenade

Im Sommer ist der Brunnen am nördlichen Ende des Rheingartens in Köln, zwischen der Philharmonie und dem Rheinufer, ein Anziehungspunkt für Familien mit Kindern. In der 20 Meter breiten und 50 Meter langen begehbaren Brunnenanlage fließt das Wasser durch Bodenwellen, die von abstrakten Plastiken umgeben sind, und um Steinblöcke herum, die verstreut im Wasserlauf liegen. Diese stammen von einer ehemaligen Straßenbahnauffahrt zur Hohenzollernbrücke. Bäume spenden Schatten, Sitzgelegenheiten sind vorhanden.

Adresse: Weltjugendtagsweg, 50667 Köln



Themenspielplatz „Kleine Dombach“ in Bergisch Gladbach

Zwar etwas weiter weg, doch der große Themen-Spielplatz „Kleine Dombach“ am LVR Industriemuseum Papiermühle Alte Dombach in Bergisch Gladbach ist einen Besuch wert: ein Mühlrad, großes Spielhaus, Wasserspielanlage mit Sandtransportbahn und ein lauffähiges kleines Mühlrad, Matschbereich, Hängematte, Reckstangen und mehr laden zum Spielen und Planschen ein. Ein Café bietet Erfrischungen an.

Adresse: Alte Dombach 1, 51465 Bergisch Gladbach

Wasserspielplatz am Grüngürtel

Nach einer jahrelangen Sanierung können Kinder auf dem Wasserspielplatz am Kölner Grüngürtel seit vergangenem Sommer wieder durch das Wasser hüpfen. Kinder können hier auf einer weitläufigen Fläche per Knopfdruck wasserspeiende Figuren, Düsen und Fontänen aktivieren. Der 1300 Quadratmeter große Spielplatz ist außerdem mit Sonnenschirmen ausgestattet und liegt zwischen Vogelsanger Straße und Venloer Straße unter dem Colonius. Direkt daneben liegen weitere Spielplätze, ein Outdoor-Fitnessparcours, Basketball- und Tennisfelder und ein Kiosk, der Eis verkauft.