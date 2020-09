Geldstrafe von einer Million Euro : Ex-OB Bärbel Dieckmann im WCCB-Prozess verurteilt

Bonn/Köln Die ehemalige Bonner Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann sowie Ex-Stadtdirektor Arno Hübner sind im WCCB-Prozess vor dem Kölner Verwaltungsgericht zu einer Geldstrafe von jeweils einer Million Euro verurteilt worden. Die Stadt Bonn hatte auf Schadenersatz geklagt.

Als Grund nannte Vogt, beide hätten „grob fahrlässig“ ihre beamtenrechtlichen Pflichten im Zusammenhang mit dem WCCB-Skandal verletzt. In beiden Fällen geht es um Nebenabreden, die keine hinreichende Ermächtigung durch Beschlüsse des Rates hätten.

Hübner warf das Gericht vor, er habe eine Nebenabrede unterzeichnet ohne Ratsbeschluss. Er habe zudem gewusst, dass die Stadt damit auch für das Eigenkapital des Investors bürgen müsse. Dieckmann wirft man vor, auch sie habe gewusst, dass dieses Eigenkapital in Höhe von 40 Millionen Euro nie durch die Stadt mit abgesichert werden sollte. Das Gericht ließ eine Berufung in zweiter Instanz zu.

Schon vor Baubeginn stand fest, dass der Investor in Wirklichkeit nicht einmal annähernd das nötige Eigenkapital von 40 Millionen Euro besaß. In der Folge explodierten die Baukosten, das WCCB wurde für Bonn zum Finanzdebakel.

Dass Berufung in diesem Fall zugelassen wird, hängt GA-Informationen zufolge unter anderem mit der Höhe der Summe zusammen. Auch Gerichtssprecher Pierre Becker-Rosenfelder betonte: „Das ist schon etwas Besonderes. Das kommt nur in fünf Prozent der Fälle am Verwaltungsgericht vor.“