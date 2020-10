Berufung gegen Urteil eingelegt : Dieckmann und Hübner sind im WCCB-Skandal nicht versichert

Für Aufsehen sorgt die Aufarbeitung des Skandals um das WCCB-Gebäude in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonns Ex-Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann und ihr ehemaliger Stadtdirektor Arno Hübner werden im WCCB-Schadensersatzprozess in Berufung gehen. Das teilten ihre Anwälte am Donnerstagnachmittag auf GA-Anfrage mit. „Mein Mandant und ich sind der Auffassung, dass das Urteil nicht richtig ist“, sagte Hübners Anwalt Volker Fritze. Dieckmanns Rechtsanwalt Thomas Mayen hat bereits Berufung gegen das Urteil eingelegt. Fest steht nun auch: Beide genießen keinen städtischen Versicherungsschutz mehr.

Das Kölner Verwaltungsgericht hatte Dieckmann und Hübner im Zusammenhang mit dem WCCB-Bau­skandal zu jeweils einer Million Euro Schadensersatz verurteilt, weil sie ihre Dienstpflichten grob fahrlässig verletzt haben sollen. Hinzu kommen Zinsen und Prozesskosten, die rund 16.000 Euro betragen. Richter Andreas Vogt hatte den Gang in die zweite Instanz zugelassen. „Das ist bei uns sehr selten. Das kommt in höchstens fünf Prozent der Fälle vor“, erklärte Gerichtssprecher Pierre Becker-Rosenfelder. Bei einer Berufung kann der gesamte Fall noch einmal aufgerollt und verhandelt werden. Liegen neue Beweismittel vor, werden diese in den Prozess einbezogen.