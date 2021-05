Inzidenz mehrere Tage unter 165 : Wechselunterricht in Bonn ab kommender Woche möglich

Bonn Die Inzidenz in Bonn liegt seit mehreren Tagen unter dem Wert von 165. Für die Schülerinnen und Schüler könnte deswegen bald der Wechselunterricht beginnen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Sonntag im Vergleich zum Vortag zwar leicht gestiegen, der Wert lag bei 137,1. Insgesamt ist er aber seit dem 4. Mai (177,8) deutlich zurückgegangen. Das hat wahrscheinlich ab nächster Woche Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Denn bleibt der Wert an fünf Werktagen in Folge stabil unter der Marke von 165, gibt es Wechselunterricht. Liegt er gar unter 100, geht es in den Präsenzunterricht zurück. Allerdings liegt die Entscheidung nicht im Ermessen der Kommune, zuständig ist das Land NRW. Das Gesundheitsministerium in Düsseldorf muss dies offiziell feststellen.