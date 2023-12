Sanierung der Hochschule Weg frei für die Interimsaula der Bonner Uni

Die Aula soll dort stehen, wo seit einigen Jahren die provisorische Mensa aufgebaut ist. Letztere ersetzt bis etwa 2025 die alte Mensa an der Nassestraße, die derzeit mit Wohnungen und Studentenwerk an gleicher Stelle wieder aufgebaut wird. Die Aula wird allerdings drei Meter weiter als die Mensa zum Regina-Pacis-Weg, also in Richtung Hofgartenwiese, ragen. Einerseits sei das notwendig, weil um das Provisorium eine Feuerwehrzufahrt führen muss, andererseits um die Größenverhältnisse der bestehenden Bestandsaula im Schloss in etwa zu erreichen. Vorgesehen ist eine Aula mit Platz für 700 Personen und eine Bühne für das Universitätsorchester mit derzeit 80 Mitgliedern.