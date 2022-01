Keine Direktzüge in die Hauptstadt : Hürdenlauf statt Sprint nach Berlin

Bonn Die versprochenen Direktzüge zwischen der alten und der neuen Bundeshauptstadt verkehren derzeit nur lückenhaft. Grund sind andauernde Bauarbeiten in Köln. Beeinträchtigungen bis Mitte Februar.

„Ich wollte den Sprinter im Januar buchen, leider vergeblich, es gibt sie nicht. Anrufe bei der Bahn blieben erfolglos“, berichtet unter anderem eine Wachtbergerin dem General-Anzeiger. Und in der Tat: Das Buchungsportal bahn.de bietet Reisenden für weite Strecken des Monats Januar lediglich Verbindungen nach Berlin an, bei denen ein Umstieg in Köln erforderlich wird. Statt der versprochenen Fahrtzeit von knapp viereinhalb Stunden, die der Sprinter erzielen soll, sitzen die Fahrgäste bis Berlin-Hauptbahnhof laut Fahrplanauskunft somit derzeit zwischen 5.06 oder gar 5.50 Stunden im Zug.

Bahn nennt Termine, an denen die Sprinter fahren

Fahrkarten für Nonstop-Verkehr kosten sind nicht teurer

Dabei weist der Bahnsprecher zusätzlich darauf hin, dass es bis einschließlich 23. Januar zu abweichenden Ankunfts- und Abfahrtszeiten in Köln und Bonn kommen kann. Wie auf der digitalen Fahrplanauskunft unter bahn.de zusätzlich ersichtlich, erreichen die Direktverbindungen ohne Umstieg – etwa am letzten Januarwochenende – den Berliner Hauptbahnhof in frühestens 4:32, zumeist aber in 4:45 Stunden. Laut Ankündigung der Bahn soll der Sprinter beide Städte in 4:20 Stunden miteinander verbinden. Zumindest bis zum Bahnhof-Zoo sollen es die Direktzüge laut Fahrplan ab Ende Februar in 4:25 Stunden schaffen. Die Preise für Fahrkarten im Sprinter unterscheiden sich nach Auskunft der Bahn nicht von Tickets für den „normalen“ ICE mit mehreren Stopps auf der Strecke. So will die Bahn eine – preislich und zeitlich attraktive – Alternative zum Flugzeug bieten. Denn bei Flügen nach Berlin hat der Aufwand für die Zubringer- und Wartezeit mit der Inbetriebnahme des neuen, 30 Kilometer vom Berliner Zentrum entfernten Hauptstadtflughafens noch einmal deutlich zugenommen.