Extinction Rebellion Bonner Professor wegen Klimaprotesten vor Gericht

Die Vorbereitungskonferenz im WCCB zur Weltklimakonferenz im Winter in Dubai nutzen derzeit Klimaaktivisten äußerst rege, um auf ihre Forderungen zum Klimaschutz aufmerksam zu machen. Unter ihnen ist auch der Bonner Geologie-Professor Nikolaus Froitzheim, der mit anderen an diesem Montagmorgen die Heussallee zeitweise blockierte. Ihn erwartet am Dienstag in einer Woche am Amtsgericht Tiergarten in Berlin ein Verfahren wegen seiner Teilnahme an einer Straßenblockade in der Hauptstadt.