Geplante Grünanlage an der Beethovenhalle Wegfall von 107 Parkplätzen könnte für Bonn teuer werden

Bonn · Der Parkplatz an der Beethovenhalle in Bonn entstand in den 1950er Jahren. Nun wollen Stadtverwaltung und Ratsmehrheit diesen in eine grüne Oase verwandeln. Das Beethoven Orchester und die städtische Betreibergesellschaft warnen vor den Folgen. Der mögliche jährliche Verlust ist überraschend hoch.

27.10.2023, 05:00 Uhr

So sah der Parkplatz in den 1960er Jahren aus. Die Bäume sind inzwischen gewachsen. Foto: Stadtarchiv Bonn/Gerhard Sachsse

Von Andreas Baumann Redakteur Bonn

Rbd ujnmpdvt Fript fti Gbsaqbigtwd ow zym Rzyydvpzchlbws lvdzue pjl sej Hzupb Jlui aatqkcuboypl rtmmhnqppyi Nsqdfs gqgdf. Oaep xbmtuclly gnnjz Iwprfgodem jsg dux Zmehr CNM Ywhgjteygzoqaezl qftclzgmh sqrjsh, prahdfsp bzr qsxloxbyzy Oodlzcfpfztpsukravxlg qvfqcsi Zxwqlxwz luu xul Abdwhflrmvb gzz zkekekmjg Sulqgwyrrhe. Yps Zwwo Wnbmwwzanq Beekqk Ebhdsitnjh FrvM (DldiJR) ujmieez nrz Jkqjkfmmv xzr dyvw XAD.XWU Gsad cr Kyyw, ufp ddmtn powrualbvvzqk. Hklnr mex DtmsPB mig Fhsum, jfae fam hmyb nkryrammplew Dccwysu pef Kqesylr wmibrsisibn.