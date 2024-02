Bonn und die Region Diese Bilanz ziehen Polizei und Ordnungsamt nach Weiberfastnacht

Die After-School-Party des Jugendamtes auf dem Münsterplatz ist nach Angaben der Stadt wie in den vergangenen Jahren friedlich verlaufen. Das Team des Bonner Event Sprinters war zum 18. Mal an Weiberfastnacht in Beuel am Rhein für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Einsatz. „In diesem Jahr hielt sich die Zielgruppe nicht am Rheinufer auf, sondern viele junge Menschen feierten am Beueler Rathaus“, berichtete Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann.