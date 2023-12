Heiligabend an einem Sonntag Diese Geschäfte in Bonn haben an den Weihnachtstagen geöffnet

Auf frische Milch oder Blumen muss über die Feiertage nicht verzichtet werden. Die Hofläden in NRW und Rheinland-Pfalz dürfen an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag für fünf Stunden öffnen. In letzterem Bundesland müssen sie am 24. Dezember allerdings spätestens um 14 Uhr schließen. Es lohnt sich also, auf die Aushänge der Landwirte und Gärtnereien an ihren Geschäften zu achten. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, den 26. Dezember 2023 haben die Hofläden in beiden Bundesländern geschlossen.