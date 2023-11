Wunschbäume und Sammelaktionen Diese Stellen in Bonn nehmen Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder an

Zum wiederholten Mal beteiligt sich das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn an der Spendenaktion „Wunschbaum“. Ab dem 1. Advent steht sowohl im Petrus-, als auch im Elisabethkrankenhaus eine Tanne. Patienten sowie Mitarbeiter sind herzlich eingeladen, einen Wunschzettel „abzupflücken“ und diesen samt beliebigem Spendenbetrag in einem Umschlag an der Zentrale abzugeben. In diesem Jahr gehen die Spenden an das Caritas-Jugendzentrum im Bonner Norden und damit an junge Menschen, die bisher weder einen Schulabschluss noch eine Berufsausbildung machen konnten und von der Caritas in besonders zugeschnittenen Qualifizierungsprogrammen gefördert werden.