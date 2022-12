Predigten von Picken und Pistorius : Aufruf zu Frieden und Demokratie

Superintendent Dietmar Pistorius predigt in der Kreuzkirche. Foto: Bettina Köhl

Bonn Zu Weihnachten haben die leitenden Pfarrer der beiden großen Kirchen in Bonn aktuelle Themen der Zeit angesprochen. Stadtdechant Wolfgang Picken rief in der Christmette im Münster dazu auf, das Positive zu suchen. Superintendent Dietmar Pistorius predigte in der Kreuzkirche über Weltpolitik.

Stadtdechant Wolfgang Picken hat die Krippe an einen zentralen Ort im Bonner Münster gestellt, vor den Altar. „So hat sie möglichst jeder während der Gottesdienste vor Augen und das Bild steht in der Weihnachtszeit für jeden Besucher im Zentrum des Kirchraums“, sagte Picken am Samstagabend in der Christmette in der Münsterbasilika. In seiner Predigt ging er auf Krippenbilder ein, die die Kernbotschaft des Weihnachtsfestes und der Menschwerdung Gottes vermitteln.

In der Krippe tritt das Schöne und Besondere des Augenblicks in den Vordergrund. Davon kann man lernen, so der Stadtdechant: „Es täte uns gut, das Leben und unseren Mitmenschen mehr von der guten und schönen Seite zu betrachten, statt in allem zuerst das berühmte Haar in der Suppe oder das kritisch Anmerkbare finden zu wollen.“ Der Alltag stehe zugleich im Kontrast zur Harmonie, die die Krippe ausstrahle.

„Wir erleben den Krieg in der Ukraine und seine gravierenden Folgen. Die Schöpfung befindet sich nicht zuletzt durch menschliche Ausbeutung in einem desolaten Zustand. Die Situation vieler Ehen und Familien ist von Konflikten und Trennungen geprägt, was nicht wenige in diesen Tagen besonders leidvoll spüren dürften“, so der Stadtdechant. „Manche sprechen sogar davon, dass sich unsere Zivilgesellschaft in Auflösung befindet mit nicht unerheblichen Auswirkungen auf die Situation besonders der Schwächeren. Die Bedingungen, unter denen Alte und Kranke, aber eben auch Kinder leben, werden zunehmend schwieriger.“

Stadtdechant Wolfgang Picken im Bonner Münster. Foto: Benjamin Westhoff

Quintessenz des Krippenbildes ist für Picken eine tiefgehende Glaubensaussage. Es ermutige und versichere, „dass Harmonie und Frieden erreichbar sind, wenn wir das Bild auf uns übertragen und Christus in die Mitte stellen. Von der Krippe geht so ein wichtiger Impuls für unsere Zeit aus: Rettung ist möglich!“

Weihnachtsgeschichte und Weltpolitik

Dietmar Pistorius, Superintendent des Kirchenkreises Bonn, erinnerte in seiner Predigt in der Christvesper in der evangelischen Kreuzkirche daran, dass die Weihnachtsgeschichte mit dem Befehl eines Despoten beginnt. „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war“, schrieb der Evangelist Lukas. Der Kaiser in Rom erlässt eine Anordnung, die die Menschen in der Provinz auf den Weg zwingt: Ein jeder dorthin, wo er oder sie geboren ist. „So ist das mit der Weltpolitik: Irgendwo wird eine Entscheidung getroffen, aber hier und jetzt oder später und dort verändert sie das Leben von Menschen“, sagte Pistorius. Er rief dazu auf, für Demokratie einzutreten.