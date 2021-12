Weihnachten in Bonner Seniorenheim : Dank Impfung und Schnelltest mehr Normalität

Im DRK Seniorenhaus Steinbach in Mehlem singen die Bewohner gemeinsam bei der Weihnachtsfeier. Vor der Pandemie konnten mehr Angehörige vorbeikommen. Zeitweise war das Haus komplett abgeschottet. Aber mittlerweile ist die Situation entspannter, da fast alle Bewohner geimpft sind. Foto: Nicolas Ottersbach

Mehlem In das Seniorenhaus Steinbach kehrt an Weihnachten durch Impfungen und Schnelltests wieder etwas Normalität ein. Doch so wie früher ist es noch nicht.