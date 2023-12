Staus, Wartezeiten und Sonderzüge So läuft der Reiseverkehr vor den Feiertagen

Ob nach Hause zu den lieben oder doch lieber raus aus dem ganzen Weihnachtsstress - Gründe fürs Reisen gibt es in dieser Woche viele. Der ADAC erwartet im vorweihnachtlichen Straßenverkehr vor allem am 21. und 22. Dezember in den Nachmittagsstunden höheres Aufkommen auf den Autobahnen in NRW.

Dann sei zeitgleich mit Berufspendlern, Familienbesuchern und Urlaubern zu rechnen, hieß es am Montag beim ADAC. Chaotische Verhältnisse auf den Autobahnen erwartete der Verband nicht. Ab Mitte dieser Woche starten außer NRW auch Mecklenburg-Vorpommern, das Saarland, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Thüringen in die Weihnachtsferien. In Rheinland-Pfalz beginnen die Ferien erst am Mittwoch, dem 27. Dezember. Freitag, der 22. Dezember ist der letzte Schultag vor den Ferien im Kreis Ahrweiler.