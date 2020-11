GA gelistet : Hier gibt es Weihnachtsbäume in Bonn und der Region

In Bonn und der Region gibt es einige Möglichkeiten, einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Foto: Frank Homann

Bonn/Region Noch keinen Weihnachtsbaum? Wir zeigen in unserer Übersicht, wo es in Bonn und der Region Tannen und Fichten zu kaufen gibt und wo die Bäume auch selbst geschlagen werden können.



Tannenbaumverkauf Ippendorf

Die Tannenbäume in Ippendorf kommen aus dem Sauerland, der Eifel und dem Bergischen Land. Seit mehr als 20 Jahren verkauft der Betrieb seine Weihnachtsbäume an der Röttgener Straße. Laut eigenen Angaben handelt es sich um einen der größten Verkaufsstände im Stadtgebiet.

Adresse: Röttgener Straße 138, 53127 Bonn

Röttgener Straße 138, 53127 Bonn Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10 bis 19 Uhr, Verkauf ab dem Wochenende vor dem 1. Advent

Montag bis Sonntag, 10 bis 19 Uhr, Verkauf ab dem Wochenende vor dem 1. Advent Kontakt: www.tannenbaum-ippendorf.de

Verkauf auf dem Venusberg

Zahlreiche Nordmanntannen gibt es auch auf dem Venusberg. Jedes Jahr bietet die Katholische junge Gemeinde (KjG) dort an den Adventswochenenden Weihnachtsbäume zum Verkauf an. Die Aktion findet auf der Wiese vor der Heilig Geist Kirche statt. Besucher können die Tannen entweder direkt selbst mitnehmen oder kostenlos nach Hause bringen lassen. Der Erlös des Verkaufs wird für die eigene Jugendarbeit verwendet.

Adresse: Kiefernweg 22, 53127 Bonn

Kiefernweg 22, 53127 Bonn Kontakt: www.kjg-venusberg.de

Weihnachtsbäume in Kessenich

Jedes Jahr werden Bäume am Weihnachtsbaumstand in Kessenich verkauft. Die Tannen kommen aus der Eifel, angeboten werden sie ab dem 4. Dezember am Kreisverkehr an der Eduard-Otto-Straße 4. Die Auswahl reicht von Nordmanntannen, Nobilis, Blautannen, Kiefern und Fichten bis hin zu Schmuckreisig. Für Firmen und in der Adventszeit gibt es einen Lieferservice, der ab dem 10. November bis zum 20. Dezember genutzt werden kann. Der Betrieb bringt Deko-Bäume bis zu sieben Meter Höhe dann bis vor die Tür, die auch online bestellt werden können.

Adresse: Eduard-Otto-Straße 4, 53129 Bonn

Eduard-Otto-Straße 4, 53129 Bonn Öffnungszeiten: ab 4. Dezember bis zum 6. Dezember und vom 10. Dezember bis einschließlich 24. Dezember, Montag bis Sonntag, 10 bis 19 Uhr, an Heiligabend von 10 bis 12 Uhr

ab 4. Dezember bis zum 6. Dezember und vom 10. Dezember bis einschließlich 24. Dezember, Montag bis Sonntag, 10 bis 19 Uhr, an Heiligabend von 10 bis 12 Uhr Kontakt: www.weihnachtsbaum-bonn.de

Poppelsdorf

Die Landwirtschaftliche Fakultät bietet auch in diesem Jahr wieder Fichten und Kiefern gegen Spenden an. Das 40. Jubiläum fällt wegen Corona anders aus als geplant: Unter dem Motto „Crazy Christmastree“ helfen Lastenräder des Projekts „Bolle-Bonn“ dabei, die Weihnachtsbäume „CO2-neutral und coronakonform in diesem Jahr direkt an die Haustür“ zu liefern, wie es auf der Internetseite heißt.

Das Geld geht in diesem Jahr an mehrere Projekte und Vereine, unter anderem an die Bonner Tafel.

Adresse : In diesem Jahr können die Bäume ausschließlich über ein Online-Formular bestellt werden.

: In diesem Jahr können die Bäume ausschließlich über ein Online-Formular bestellt werden. Öffnungszeiten : Anhand Kriterien wie Größe und Wuchsform kann ein Baum bis zum 08. Dezember bestellt werden, der dann an einem gewünschten Tag vom Bolle-Team mit dem Lastenrad bis zur Haustür geliefert wird.

: Anhand Kriterien wie Größe und Wuchsform kann ein Baum bis zum 08. Dezember bestellt werden, der dann an einem gewünschten Tag vom Bolle-Team mit dem Lastenrad bis zur Haustür geliefert wird. Kontakt: nala-ev.de

Weihnachtsbäume im Rhein-Sieg-Kreis und Kreis Ahrweiler

Hof Schreiber in Niederbachem

Nordmanntannen und Blaufichten gibt es bei der Familie Schreiber in Wachtberg-Niederbachem. Zunächst am 1. und 2. Adventswochenende, ab 3. Advent dann täglich, können Besucher sich dort ihre Nordmanntannen und Blaufichten aussuchen.

Adresse: Konrad-Adenauer-Straße 96 bei Obsthof Auen, 53343 Wachtberg-Niederbachem

Konrad-Adenauer-Straße 96 bei Obsthof Auen, 53343 Wachtberg-Niederbachem Öffnungszeiten : 1. und 2. Adventswochenende 13 bis 17 Uhr, ab 14. Dezember bis zum 23. Dezember, Montag bis Freitag, 13 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr; Heiligabend geschlossen

: 1. und 2. Adventswochenende 13 bis 17 Uhr, ab 14. Dezember bis zum 23. Dezember, Montag bis Freitag, 13 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr; Heiligabend geschlossen Kontakt: 0228/348127, www.weihnachtstanne.de

Weihnachtsbaumhof Stockhausen

Die Familie Stockhausen baut Weihnachtsbäume auf einer Fläche von rund 60.000 Quadratmeter an und verkauft sie auf ihrem Baumhof in Bad Honnef-Aegidienberg. Die Bäume können auch selbst geschlagen werden. Wegen des Coronavirus wird es in diesem Jahr auf dem Hof ein Einbahnstraßen-System geben. „Dank frischer Luft und ausreichend Fläche ist das Tragen von Masken „nur“ in unserem Verkaufsraum, auf dem Hof und den Hütten Pflicht und für die Fälle, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewahrt werden kann“, heißt es zu den anderen Corona-Maßnahmen in einem Instagram-Post.

Adresse: Weilbergstraße 31, 53604 Bad Honnef-Aegidienberg

Öffnungszeiten : 9 bis 19 Uhr / Hofverkauf vom 6. bis zum 24. Dezember, 9 bis 18 Uhr, an Heiligabend bis 14 Uhr

: 9 bis 19 Uhr / Hofverkauf vom 6. bis zum 24. Dezember, 9 bis 18 Uhr, an Heiligabend bis 14 Uhr Kontakt: 02224/80200, www.weihnachtsbaumhof-stockhausen.de

Hof Kickartz

Eine Auswahl an Tannen und Fichten bietet Hof Kickartz in Bad Honnef an. Nach Angaben des Hofes wachsen die Bäume in heimischen Kulturen. Zur Auswahl stehen Nordmanntannen, Nobilistanne, Blaufichte, Rotfichte und Ballenware.

Adresse : Lichweg 10a, 53604 Bad Honnef

: Lichweg 10a, 53604 Bad Honnef Öffnungszeiten : ab 21. November bis Heiligabend, Montag bis Sonntag 9 bis 19 Uhr

: ab 21. November bis Heiligabend, Montag bis Sonntag 9 bis 19 Uhr Kontakt: 02224/79062, 0173/7080072, www.hof-kickartz.de

Forsthaus Erlenbusch

Seit dem Jahr 1913 gibt es das Forsthaus Erlenbusch bereits. Angeboten werden dort heutzutage Weihnachtsbäume, Adventskränze, Nikoläuse und Tannenzapfen. Jedes Jahr können Besucher ihren Weihnachtsbaum sogar selbst schlagen. Daneben gibt es auch Brennholz für den Kamin im Angebot.

Adresse: Forsthaus Erlenbusch, 53424 Remagen

Forsthaus Erlenbusch, 53424 Remagen Öffnungszeiten: ab 21. November bis 23. Dezember 9 bis 17 Uhr

ab 21. November bis 23. Dezember 9 bis 17 Uhr Kontakt: 02642/3511, www.forsthaus-erlenbusch.de[Link auf http://forsthauserlenbusch.de/]

Alfter, Pinsdorf Flowers

Der Familienbetrieb Pinsdorf verkauft am Bonner Weg 44 Zierpflanzen und in der Vorweihnachtszeit auch Christbäume. Ab Freitag, 5. Dezember, gibt es dort frisch geschlagene Nordmanntannen. Der Betrieb liefert nach Hause.

Kontakt: 02222/22 12, www.pinsdorf-flowers.de.

02222/22 12, www.pinsdorf-flowers.de. Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr

Bornheim-Hersel, Gemüsehof Mertens

Wo es Spargel, Kartoffeln und Erdbeeren im Hofladen an der Rheinstrasse 171 zu kaufen gibt, sind ab dem ersten Adeventssonntag bis Heiligabend auch Weihnachtsbäume im Angebot.

Öffnungszeiten des Hofladens: Montag bis Samstag, 8 bis 18.00 Uhr, sonntags ab circa 10 Uhr bis 17 Uhr.

Montag bis Samstag, 8 bis 18.00 Uhr, sonntags ab circa 10 Uhr bis 17 Uhr. Kontakt: 02222/81 118, www.spargelausbornheim.de.

Bornheim Kirchartz Weihnachtsbaumkulturen

An der Heimerzheimer Straße 2 können Interessierte sich den Baum auf der Schonung aussuchen und von den Mitarbeitern frisch schlagen lassen. Auch schon geschlagene Bäume sind vorhanden. Bäume werden eingenetzt oder gegen Aufpreis in Folie verpackt. Kirchartz liefert Bäume bis sechs Meter Höhe und schmückt sie auf Wunsch.

Öffnungszeiten: Baum- und Schnittgrünverkauf am Samstag, 21. und 28. November; dann ab Sonntag, 6. Dezember, bis Mittwoch, 23. Dezember, jeweils von 10 bis 17.30 Uhr.

Baum- und Schnittgrünverkauf am Samstag, 21. und 28. November; dann ab Sonntag, 6. Dezember, bis Mittwoch, 23. Dezember, jeweils von 10 bis 17.30 Uhr. Kontakt: 0163/2631724, www.weihnachtsbaum-kirchartz.de.

Bornheim, Weihnachtsbäume Bollenbeck

Seit mehr als 30 Jahren baut die Familie an der Rheinbacher Straße nahe Waldorf Weihnachtsbäume zum Selberschlagen an, von Nordmanntannen über Blaufichten bis Douglasien. Reservieren ist möglich.

Öffnungszeiten: Ab dem Samstag vor dem ersten Advent bis Heiligabend, täglich von 10 bis 17 Uhr.

Ab dem Samstag vor dem ersten Advent bis Heiligabend, täglich von 10 bis 17 Uhr. Kontakt: www.weihnachtsbaum-bollenbeck.de, weihbo@gmx.de.

Rheinbach, Weihnachtsbäume Alois Winnen

Auf zwei Hektar Fläche stehen rund 2000 Nordmanntannen und Blaufichten. Alois Winnen bietet seit etwa 30 Jahren an der L492 bei Rheinbach-Hilberath Weihnachtsbäume an.

Öffnungszeiten: Am 3. und 4. Adventswochenende, Samstag und Sonntag jeweils von 10.00 - 16.00 Uhr Verkauf in beiden Weihnachtsbaumkulturen. Ab dem 07.12.20 Verkauf täglich Mo. bis Fr. von 10.00 - 16.00 Uhr in einer Kultur.

Am 3. und 4. Adventswochenende, Samstag und Sonntag jeweils von 10.00 - 16.00 Uhr Verkauf in beiden Weihnachtsbaumkulturen. Ab dem 07.12.20 Verkauf täglich Mo. bis Fr. von 10.00 - 16.00 Uhr in einer Kultur. Kontakt: 02226/13113 oder 01578/8059469

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Verkaufsständen für Weihnachtsbäume, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Fehlt Ihnen etwas in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

