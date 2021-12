Abholung, Verwertung, Verbote : So werden Sie Ihren Weihnachtsbaum nach den Feiertagen wieder los

Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung sammelt Weihnachtsbäume ein. Foto: Ulrich Perrey/Archiv

Bonn Im Januar werden in Bonn und der Region die Weihnachtsbäume abgeholt. An welchem Tag Sie den Baum herausstellen sollten und was bei der Weihnachtsbaum-Entsorgung sonst zu beachten ist, lesen Sie hier.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Weihnachten Von Marcel Dörsing, Ralf Palm und Anja Wollschlaeger

Ab dem 10. Januar 2022 sammeln die Mitarbeiter von Bonnorange die herausgestellten Tannen und Fichten in Bonn ein. Wer sich dann noch nicht von seinem Baum trennen möchte, bekommt bis zum 21. Januar 2022 noch eine zweite Chance.

Die genauen Termine sind im Abfallkalender für 2022 aufgeführt, der jedem Haushalt in Bonn Ende des Jahres zugestellt worden ist. Sie stehen in dem grün unterlegten Kasten unter "Grünabfallsammlung". Der Abfuhrtermin lässt sich außerdem auf der Internetseite von Bonnorange oder in der Bonnorange-App erfahren.

Lesen Sie auch GA gelistet : Hier können Sie in Bonn und der Region Weihnachtsbäume kaufen

Damit der Baum abgeholt werden kann, sollte er am Abholtag bis 6.30 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand gestellt werden. Schließlich muss er von den Müllwerkern auch in der morgendlichen Dämmerung gefunden werden können.

Ganz wichtig: Der Baum sollte vorher sorgfältig abgeschmückt werden. Das heißt, runter mit Weihnachtskugeln, Lichterketten und Lametta. Überreste von Baumschmuck stören nicht nur die Verarbeitung der Weihnachtsbäume, sie mindern auch die Qualität des Kompostes. Außerdem darf der Baum maximal zwei Meter groß sein. Ist er größer, muss er entsprechend gekürzt werden.

Alternativ kann jeder seinen Baum außerhalb der Abfuhrtermine kostenfrei in der Grünannahmestelle in Ückesdorf, an den öffentlichen Grüncontainern oder an den beiden Wertstoffhöfen entsorgen. Hier gilt aber: Nur kurze und dünne Bäume dürfen rein. Was länger als einen Meter ist, sollte vorher gekürzt werden. Stämme dürfen nicht dicker als zehn Zentimeter sein. Die Stücke können dann zur Verwertung eingereicht werden.

Die Wertstoffhöfe in Bonn (Gelände der Müllverwertungsanlage, Am Dickobskreuz, Tor 2) und Bad Godesberg (Betriebshof Weststraße 11, Einfahrt über Südstraße) haben von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 17 Uhr geöffnet. An der Sammelstelle in Bad Godesberg ist eine Anlieferung auch samstags von 8 bis 12 Uhr möglich.

Weitere Informationen unter der Telefonnummer: 0228/772588.

Entsorgung im Rhein-Sieg-Kreis

Auch die RSAG sorgt im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis für die Entsorgung der Bäume. Auch hier stehen die Termine im Abfallkalender der RSAG. Der Abtransport der Tannenbäume erfolgt parallel mit der Leerung der Biotonne im 14-Tage-Rhythmus.

Die RSAG sichert eine Abholung der Bäume seit letztem Jahr bis Ende Januar zu. Christof Gerharz sagt für die RSAG: „Jeder Haushalt hat im Januar an zwei Terminen die Möglichkeit den Weihnachtsbaum abtransportieren zu lassen und zwar immer in der Woche, in der die Biotonne gerade nicht abgeholt wird.“ Die Abfuhrkalender werden derzeit an die Haushalte verteilt. Darin sind die Abfuhrtermine für die Weihnachtsbäume aufgeschrieben. Alternativ sind die Abfallkalender für die Orte auch online zu finden.

Die Besitzer müssen die Bäume zuvor auf etwa einen Meter kürzen, um Verkantungen im Schüttbereich des Müllfahrzeuges zu verhindern. Außerdem sollen lange Äste mit einer verrottbaren Schnur gebündelt werden.

Auch der Stadtbetrieb Bornheim bietet den Bürgern an, ihren Weihnachtsbaum bei der Annahmestelle für Grünabfälle am Donnerbachweg abzugeben. Die Öffnungszeiten der Grünannahmestelle sind: Montag 12 bis 16 Uhr, Donnerstag 14 bis 18 Uhr und jeweils am 1. und 3. Samstag im Monat von 9 bis 13 Uhr. Es gelten Abstandsregelungen zum Schutz vor Covid-19 Infektionen.

Verbote und Alternativen

Weihnachtsbäume dürfen genauso wenig wie andere Grünabfälle im Wald entsorgt werden. Es drohen Bußgelder, erläutert die Waldschutzorganisation PEFC – weil es für die Umwelt schädlich sein kann. Beim Verrotten setzt der Baum Nährstoffe im Boden frei, was das bestehende Angebot verändern kann.

Als Alternative kann das Holz im eigenen Ofen verheizt werden. Das Holz muss dafür aber erst trocknen, ungefähr ein Jahr lang, betont PEFC. „Für den Müll ist er eigentlich viel zu schade – vor allem wenn man bedenkt, dass er an die zehn Jahre braucht, um zu einem stattlichen Baum heranzuwachsen, meint Catrin Fetz von der Organisation PEFC. „Zum nachhaltigen Wirtschaften gehört auch, dass man einen Baum möglichst lange verwendet, bevor man ihn dem natürlichen Kreislauf wieder zuführt“, sagt sie.

Auch eine Möglichkeit ist das Zerteilen und das Reisig im Garten zum winterlichen Rückzugsort für die Tiere im Winter zu machen. Dazu rät der Bundesverband Garten- und Landschaftsbau (BGL) Gartenbesitzern. So mancher Vogel verkriecht sich hier etwa bei Gefahr. Wer so einen Haufen im Herbst mit Schnittgut und Laub angelegt hat, etwa auch, um Igeln einen Platz zum Überwintern zu geben, kann nun die Reste des Weihnachtsbaums zum Auffüllen verwenden. Das Grüngut verrottet mit der Zeit und der Haufen sackt in sich zusammen.