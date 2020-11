Nach Absagen in Bonn und der Region : Warum die Weihnachtsmärkte dieses Jahr fehlen werden

So sah es bei der Eröffnung des Bonner Weihnachtsmarktes im vergangenen Jahr aus. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Normalerweise würden am Donnerstag in Bonn und in anderen Städten der Region die Weihnachtsmärkte eröffnen. Wegen der corona-bedingten Absagen wird nicht nur wirtschaftlich, sondern auch Liebgewonnenes in der Vorweihnachtszeit fehlen.



Eigentlich wären an diesem Donnerstag in Bonn und anderen Orten in der Region die Weihnachtsmärkte gestartet. Die Innenstädte wären von Tag zu Tag ein bisschen voller geworden, man hätte sich mit Kollegen oder Freunden auf einen Glühwein getroffen, hätte mindestens fünf Mal am Tag „Last Christmas“ gehört und es vordergründig blöd, insgeheim aber irgendwie auch ganz gut gefunden. Allenfalls letzteres wird in diesem Jahr noch eintreten. Dass die Märkte abgesagt würden, zeichnete sich Ende August ab, als die Bundesregierung sich mit den Ministerpräsidenten der Länder auf eine Absage von Großveranstaltungen bis zum Jahresende einigte. Und obwohl diese Entwicklung absehbar war, wird das Fehlen erst jetzt angesichts der leeren Plätze und Fußgängerzonen richtig deutlich.

In Bonn sind 180 Marktbeschicker betroffen

Der Ausblick auf das kommende Jahr dürfte Händler und Standbetreiber kaum trösten. Der Ausfall ist aus wirtschaftlicher Sicht immens. Alleine von der Absage des Bonner Weihnachtsmarktes sind nach Angaben von Peter Barth, Vorsitzende des Bonner Schaustellerverbandes, rund 180 Marktbeschicker betroffen. „Der Ausfall des diesjährigen Weihnachtsmarkts trifft nicht nur die Schausteller hart, sondern bedeutet für die gesamte Bonner Innenstadt einen immensen Attraktivitätsverlust im Weihnachtsgeschäft. Gerade dieses ist für den Handel sehr wichtig, so werden durchschnittlich 20 Prozent des Jahresumsatzes in diesem Zeitraum gemacht“, sagt Till Bornstedt, Handelsreferent der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Wer den Weihnachtsmarkt besucht, der kaufe anschließend häufig auch in der Innenstadt Geschenke. „Hierdurch kann der stationäre Handel diesen Vorteil nicht gegenüber dem Onlinehandel ausspielen“, so Bornstedt. Allerdings dürfe man nicht vergessen, dass trotz der Absage viele Gewerbetreibende dieses Jahr wieder ihre Geschäfte aufwendig dekorieren und unter anderem mit Weihnachtsbeleuchtung für Stimmung sorgen werden.

Und da wäre noch die soziale Komponente des Weihnachtsmarktes, die kaum zu unterschätzen ist und die nun plötzlich weg fällt. Auch wer kein Freund von Menschenmassen ist, kam ab Ende November kaum um Treffen auf dem Weihnachtsmarkt herum. Je näher Heiligabend rückte, desto zahlreicher wurden die Einladungen von Freunden und Kollegen. Klar wurde dadurch die ohnehin mit Anlässen und Verpflichtungen voll gepackte Vorweihnachtszeit noch ein bisschen stressiger – aber man hat bei Lumumba und Flammlachs auch oft Menschen getroffen, mit denen man lange keine Zeit mehr verbracht hat. In ihrem gesellschaftlich integrierenden Eventcharakter haben Weihnachtsmärkte beinahe einen Stellenwert wie Fußballweltmeisterschaften. Paradoxerweise fallen beide Ereignisse Ende 2022 aufgrund des Turniers im Wüstenstaat Katar in den selben Zeitraum.

Weihnachtsmärkte haben längst Nischen besetzt

Auch erfüllen Weihnachtsmärkte die Funktion eines Zeitmessers, dass Weihnachten, dieses ferne Fest irgendwann am Jahresende, tatsächlich bald stattfinden wird. Während man gelernt hat, Christstollen und Nougat-Marzipan-Baumstämme, die kurz nach den Sommerferien in Supermärkten angeboten werden, zu ignorieren, ist das bei der Größe, die viele Weihnachtsmärkte über die Jahre erreicht haben, erheblich schwieriger. Dabei sind es längst nicht nur die großen Weihnachtsmärkte wie in Bonn oder erst recht in Köln, die bei Menschen, die dafür empfänglich sind, für Weihnachtsgefühl sorgen. Das Angebot an Märkten ist so differenziert, dass viele ihre Nische finden. Wer einen alternativen Weihnachtsmarkt sucht, besucht womöglich den Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Siegburg, wer es kompakter mag, fährt vielleicht eher zur „Döörper Weihnacht“ nach Ruppichteroth.