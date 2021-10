Start am 17. November : Was Sie zum Weihnachtsmarkt 2021 in Bonn wissen müssen

Was Sie zum Weihnachtsmarkt 2021 in Bonn wissen müssen

Start am 17. November

Bonn Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Bonn öffnet 2021 bereits am 17. November seine Pforten. Geöffnet ist er bis zum 23. Dezember. Aufgrund der Corona-Pandemie soll es eine 3G-Regelung geben. Alle Infos im Überblick.

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt in Bonn soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Nachdem der Markt im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen war, ist er für die Adventszeit 2021 wieder geplant - und soll sogar länger dauern als üblich. Bereits von Mittwoch, 17. November, bis Donnerstag, 23. Dezember, sollen die Buden Getränke, Speisen und andere typische Artikel anbieten.