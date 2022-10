Start am 18. November : Was Sie zum Weihnachtsmarkt 2022 in Bonn wissen müssen

Was Sie zum Weihnachtsmarkt 2022 in Bonn wissen müssen

Bonn Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Bonn öffnet 2022 am 18. November seine Pforten. Geöffnet ist er bis zum 23. Dezember. Alle Infos im Überblick.

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt in Bonn beginnt auch in diesem Jahr bereits Mitte November, undzwar am Freitag, 18. November 2022. Bis Freitag, 23. Dezember, werden in den Buden Getränke, Speisen und andere typische Artikel angeboten.