Überblick über die 160 Anbieter Diese Stände kommen 2023 zum Bonner Weihnachtsmarkt

Am 24. November wird Bezirksbürgermeister Jochen Reeh-Schall den Weihnachtsmarkt in Bonn eröffnen. Wie die Stadt Bonn mitteilt, wird das Zentrum für insgesamt 29 Tage in eine leuchtende Budenstadt verwandelt, in der viele Angebote von Schaustellern, Gastronomen und Handwerksbetrieben Platz finden. Der Bonner Weihnachtsmarkt verteilt sich dabei auf den Münster-, Bottler- und Friedensplatz sowie in Windeckstraße und Vivatsgasse. Auch Poststraße und Remigiusplatz werden in das vorweihnachtliche Treiben mit einbezogen.