Bonner Weihnachtsmarkt 2023 So teuer sind Glühwein und Bratwurst in diesem Jahr

An den meisten anderen Ständen kostet das Glas Glühwein vier Euro. Teurer wird es, wenn jemand das Heißgetränk mit Schuss, etwa Rum oder Amaretto, trinken möcht. Dann werden bis zu sechs Euro fällig. Zum Vergleich: In Köln ist Medienberichten zufolge auf dem Weihnachtsmarkt am Dom das Glas Glühwein erst ab 4,50 Euro zu haben, auf dem Märchenmarkt am Schadowplatz in der Landeshauptstadt Düsseldorf kostet das 0,2-Liter-Glas bereits fünf Euro.