Stadt wartet auf Verordnung des Landes : Kein Weihnachtsmarkt in gewohnter Form in Bonn

Update Bonn Bund und Länder haben noch keine Entscheidung getroffen, ob Weihnachtsmärkte und Karnevalszüge stattfinden können. Klar ist aber schon jetzt: Einen Weihnachtsmarkt in gewohnter Form wird es in Bonn nicht geben.

In Bonn wird es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie wohl keinen Weihnachtsmarkt in der bisherigen Form geben. Das machte Oberbürgermeister Ashok Sridharan am Donnerstagabend deutlich. Ganz absagen will er den Weihnachtsmarkt in der Bonner City und auch in den Bezirken aber noch nicht.