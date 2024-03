Beliebte Einkaufsstraße Weiße Kirschblüten blühen in der Bonner Friedrichstraße

Während an der Heerstraße in der Altstadt die volle Pracht der rosa Kirschblüte unmittelbar bevorsteht, verwandeln derzeit zahlreiche weißblühende Kirschbäume die Friedrichstraße in ein Blütenmeer. Passend dazu finden aktuell die Kirschblütentage der Immobilien- und Standortgemeinschaft Friedrichstraße statt.