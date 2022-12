Betrugsmasche in Bonn : 78-Jährige wurde Opfer von vermeintlichen THW-Mitarbeitern

Symbolbild. Foto: Bodo Marks/dpa-tmn

Bonn Eine 78-Jährige wurde am Mittwoch Opfer eines Trickbetrugs. Zwei Männer gaben sich als THW-Mitarbeiter aus, um so in die Wohnung der Seniorin zu gelangen. Die Polizei Bonn sucht nach Hinweisen.



Eine 78-Jährige ist am Mittwoch in Bonn Opfer einer weiteren Trickbetrugsmasche geworden. Zwei Männer gaben sich gegen 14 Uhr an ihrer Wohnungstür als THW-Mitarbeiter aus, um in ihre Wohnung zu gelangen. Zur Tarnung trugen sie graue uniformähnliche Anzüge, wie die Polizei mitteilte.

Als Grund für ihren Besuch gaben die Männer an, den Wasserdruck bei ihr überprüfen zu müssen. Dazu sollte die 78-Jährige, die die Männer in die Wohnung lief, dann die Wasserhähne in Bad und Küche aufzudrehen. Das nutzten die vermeintlichen THW-Mitarbeiter aus und entwendeten Schmuck aus ihrem Schlafzimmer.

Die Polizei sucht nun nach den tatverdächtigen Männern. Einer soll etwa 35 Jahre alt sein und lichtes dunkles Haar haben. Sein Komplize sei etwa 25 Jahre alt und hatte volles dunkles Haar. Die Verdächtigen hätten jeweils ein kleines, rotes Funkgerät bei sich gehabt und sprachen schlecht deutsch.

Wer etwas gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthalt der Tatverdächtigen geben kann, soll sich umgehend bei der Polizei Bonn melden unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Nail unter kk24.bonn@polizei.nrw.de.

Hinweise zum Trickdiebstahl Oft sind Senioren die Opfer Bitte beachten Sie folgende Präventionshinweise: - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in die Wohnung zu lassen. - Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Türsperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür. - Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen die im Zweifel die Hausverwaltung oder den Hausmeister an, ob alles seine Richtigkeit hat. - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei Nachbarn telefonisch nach. - Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen eine Person verdächtig erscheint. (EB)

(ga)