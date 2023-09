Glasfaserausbau in Duisdorf Weiterer Anbieter will schnelles Internet nach Bonn bringen

Westconnect-Geschäftsführer Weiand bestätigt, dass das neue Glasfaser-Netz in Bonn anbieteroffen ausgebaut werden soll, also nach dem Open-Access-Ansatz. „Dadurch können auch Dritte wie die Telekom oder Vodafone unser Netz nutzen.“ In diesem Zusammenhang verweist NetCologne-Geschäftsführer von Lepel darauf, dass die beiden Partner in Gebieten, in denen die Telekom bereits baue oder dies angekündigt habe, nicht auch noch bauen will. „Wir werden keine Telekom-Glasfaser-Infrastruktur überbauen, weil das wirtschaftlicher Unsinn ist.“