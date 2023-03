Leseraktion Welche Politiker GA-Karikaturist Burkhard Mohr in diesem Jahr nicht verschont lässt

Mutti ist „out“. Statt der Ex-Kanzlerin ist jetzt der kleine Olaf da. GA-Karikaturist Burkhard Mohr stellt den Politiker mal als Schulkind mit Ranzen auf dem Rücken dar, mal als Bodybuilder mit einem Doppel-Wumms-Bizeps. Überhaupt haben sich die Perspektiven des Karikaturisten in den vergangenen Monaten deutlich verändert. Spätestens seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Kein Wunder also, dass Mohr den Aggressor Putin immer wieder in den Mittelpunkt seiner entlarvenden Cartoons gestellt hat – mal als blutrünstigen Fuchs im Hühnerstall, mal als Gewichtheber, der die Nato in die Knie zwingen will.