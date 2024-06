Restaurants Hier kann man an einem Montag in Bonn essen gehen

Montags haben viele Restaurants geschlossen. Grund dafür ist, dass die Restaurants am Samstag sowie am Sonntag am meisten Kundschaft haben. Vollzeitbeschäftigte in der Gastronomie haben an geschäftigen Wochenenden schnell ihr Arbeitspensum erreicht. Der Ruhetag fällt dann auf den umsatzschwächsten Tag in der Woche - und das ist in den meisten Fällen der Montag. Wir stellen Restaurants in Bonn und der Region vor, die auch montags geöffnet haben.