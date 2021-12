Bonner Initiative zum Welt-Aids-Tag : 17 Bonner haben sich 2020 mit HIV infiziert

Dr. Jürgen Rockstroh von der Uniklinik informierte am Welt-Aids-Tag zum HIV-Infektionsgeschehen in Bonn. Foto: Sandra Hadenfeldt

Bonn Die Zahl der HIV-Neuinfektionen in der Bonn ist leicht rückläufig. Allerdings mahnt Dr. Jürgen Rockstroh vom Universitätsklinikum Bonn: Die Corona-Pandemie hat die Testbereitschaft in puncto HIV beeinflusst.

17 Bonner haben sich im vergangenen Jahr mit HIV infiziert. Im Jahr 2019 waren es laut Aids-Initiative Bonn 20, 2018 21. Der Rückgang an Neuinfektionen sei auch deutschlandweit zu erkennen, wie Dr. Jürgen Rockstroh, Oberarzt der Infektiologie des Universitätsklinikums Bonn, anlässlich des Welt-Aids-Tages am Mittwoch erklärt.

Wie in so vielen anderen Bereichen des Lebens hat Corona aber auch Einfluss auf die Entwicklung des HIV-Infektionsgeschehens. Rockstroh weist darauf hin, dass die Pandemie das Testverhalten beeinflusst hat: Es hätten sich weniger Menschen testen lassen. Laut dem Mediziner, der zu den Gründungsmitgliedern der Bonner Initiative gehört, seien in der Uniklinik derzeit rund 800 HIV-Patienten aus Bonn, Köln und dem Umland in Behandlung. In Deutschland leben rund 91 400 Menschen mit dem Virus, das das Immunsystem schädigt.