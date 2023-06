GA gelistet Hier können Sie in Bonn und der Region Blut spenden

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung teilt auf ihrer Seite Blutspenden.de mit, dass 47 Prozent der Menschen in Deutschland in ihrem Leben schon mindestens einmal Blut gespendet haben. Männer liegen in Sachen Blutspende vorn: 52 Prozent der befragten Männer gaben an, schon einmal Blut gespendet zu haben. Bei den Frauen sind es 43 Prozent.