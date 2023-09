Kinderfilmfest, freier Eintritt in Bonner Bäder und mehr Diese Angebote gibt es zum Weltkindertag in Bonn

In den kommenden Tagen lädt die Stadtbibliothek zu verschiedenen Veranstaltungen ein: Am Sonntag, dem 17. September, besucht Siefnir, der lustige Drache vom Drachenfels, die Stadtbibliothek Endenich für ein Puppentheaterstück und am Donnerstag, dem 21. September, erkunden Kinder gemeinsam mit den „Daten-Füchsen“ die digitale Welt, Datenschutz und Privatsphäre im Internet. In der Bezirksbibliothek Beuel erwartet Kinder Bilderbuchkino, das sie in ihrer Einzigartigkeit ermutigt und ihnen Hoffnung auf die Zukunft schenkt. Eine Anmeldung unter 0228/774780 oder stadtbibliothek.beuel@bonn.de ist erforderlich.