5800 Bürger wären betroffen Probebohrungen für Weltkriegsbombe in Bonn haben begonnen

Am Montag haben gegen 9 Uhr die ersten Probebohrungen für die Suche nach einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Bonner Weststadt begonnen. Eine Fachfirma setzt 37 etwa sieben Meter Löcher ins Erdreich an der Ecke Wegelerstraße/Kreuzbergweg im Auftrag der Düsseldorfer Bezirksregierung, bei der der Kampfmittelbeseitigungsdienst angesiedelt ist. An der Stelle plant das Bonner Tiefbauamt ein neues Schachtbauwerk für die Kanalisation. Die Asphaltdecke an der gesperrten Baustelle ist bereits abgehoben, die Lage der Versorgungsleitungen markiert.