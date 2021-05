Werbeaktion in Bonn : Wenig Freude über die Kunstflieger der Telekom

Bonn Die aktuelle Werbeaktion der Deutschen Telekom stößt bei Bonnern auf Kritik: Die Flugzeuge seien zu laut und umweltschädlich, heißt es. Das Unternehmen rechtfertigt sich.

Die Telekom nahm am Freitag auf Anfrage noch einmal Stellung. So erklärte ein Unternehmenssprecher, die Werbeschrift am Himmel entstehe „aus einem umweltfreundlichen Paraffinöl. Es verdampft in extrem kleinen Partikeln. In der Luft bleiben keine Rückstände.“ Geflogen werde „zertifiziert klimaneutral“, zudem kompensiere die Telekom den CO 2 -Ausstoß über nachhaltige Projekte der Organisation ClimatePartner. „Die Flugzeuge werden von herkömmlichen Otto-Motoren angetrieben und verwenden einen Kraftstoff ähnlich des Super-Benzins. Bei jedem Flug verbrennen die fünf Flugzeuge zusammen etwa 150 bis 200 Liter. Das entspricht einer geringen CO 2 -Emmission von ungefähr 500 Kilogramm und für die gesamte Kampagne knapp 1800 Kilogramm.“ Verglichen mit einem durchschnittlichen Linienflug entspreche dies etwa der Menge, die in weniger als zwei Minuten Flugzeit anfällt. Die Flüge seien entsprechend genehmigt. Der Anteil des Luftverkehrs am globalen CO 2 -Ausstoß wurde vom International Council on Clean Transportation (ICCT) 2019 mit 918 Millionen Tonnen oder 2,4 Prozent angegeben. fa