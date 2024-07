So entwickelt sich der Markt Weniger Hotels in Bonn – obwohl die Nachfrage da ist

Bonn · Laut einer Statistik des Landes NRW gab es in Bonn 2023 ganze 14 Beherbergungsbetriebe weniger als 2019. Dabei ist die Nachfrage in der Stadt da und die Bettenanzahl fast gleichbleibend. Woran liegt das? Und was wurde aus den aufgegebenen Hotels?

21.07.2024 , 05:00 Uhr

In Bonn gab es einige Hotelschließungen in den vergangenen Jahren: Eine davon war die des Hotels Bristol im Jahr 2021. Foto: Meike Böschemeyer

Von Christine Ludewig Redakteurin Bonn