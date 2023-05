Sitzung der Bezirksvertretung Bonn Weniger Parkplätze für mehr Fahrradstraßen? Stadt diskutiert über neues Konzept

Bonn · Ein Halteverbot ohne Ankündigung und der Parkplatzwegfall zugunsten von Fahrradstraßen sorgten in der Bezirksvertretung Bonn am Dienstagabend für lange Diskussionen. Einig waren sich die meisten Mitglieder aber in einem Punkt: Die Stadt müsse besser kommunizieren.

24.05.2023, 15:00 Uhr

Anfang April wurde die Fahrrasstraße am Rathenauufer mit roter Farber markiert. Die Stadt will nach dem Sommer 44 weitere Fahrradstraßen in Bonn einrichten. Foto: Martin Wein

Von Christine Ludewig Redakteurin Bonn

Über den Wegfall von Parkplätzen, unter anderem für Fahrradstraßen, und die Kommunikation der Stadt haben die Bonner Bezirksverordneten am Dienstagabend lange diskutiert. Am Ende beschlossen sie für die Max-Bruch-Straße eine Überarbeitung der Verkehrsraumplanung und für das Fahrradstraßenkonzept eine zentrale Bürgerversammlung.