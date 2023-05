Diskussionsrunde mit Alexandra Geese: Wenn der Handwerker von der Künstlichen Intelligenz bestellt wird

„Für uns ist es ein großer Erfolg, dass der Gesetzentwurf jetzt so aussieht. Die sprunghafte Entwicklung von ChatGPT hat viele wachgerüttelt“, so Geese. Neben den klaren Verboten geht der Gesetzentwurf auch in die Richtung, dass es eine größere Transparenz bei den Unternehmen geben soll. Doch auch wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Runde noch unsicher sind, wie genau wohl die Zukunft mit KI aussehen wird, so wurden an diesem Abend in der Diskussion auch die Vorteile des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz aufgezeigt. So nannte Fernholz alle Bereiche, die automatisiert werden können oder auch die strukturierte Auswertung von Daten, wie man sie jetzt bereits mit ChatGPT umsetzen kann.