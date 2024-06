MS-Patienten berichten Wenn die Krankheit mit den 1000 Gesichtern zuschlägt

Zugleich weiß er auch, dass man immer zufrieden sein muss, mit den Fähigkeiten, die man noch hat. Gamer hat Tarek Rabih in seine WG aufgenommen, in der auch Daniel Biegansky wohnt, der auch an MS erkrankt ist. „Wir ergänzen uns in unseren verbliebenen Fähigkeiten“ , sagt Gamer. „Ohne meine Mitbewohner wäre ich verloren“, weiß Rabih. Die MS-Vereinigung Bonn/ Rhein-Sieg ist derzeit verstärkt auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern. Während in den 1980er-Jahren unter 300 Betroffenen noch 260 Helferinnen und Helfer waren, zählt der Verein heute nur noch 90 Helfer unter seinen 300 Mitgliedern. „Wir haben großen Bedarf an helfenden Händen. Alle sind herzlich willkommen, mitzuwirken“, sagt Gruppenleiterin Gerbera Nalbach. Die Beratungsstelle befindet sich in der Römerstraße 9 und ist montags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Beratung ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.