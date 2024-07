Ein Strauß voller Missgeschicke in Bonn Wenn einfach alles schiefgeht

Es gibt im Leben Dinge, die gehen schief. Grundsätzlich. Immer. Beim Frühstück fängt das beim altbekannten Marmeladenbrot an, das – schwupps – aus der Hand rutscht, schmierig über das Bein der frisch angezogenen Hose abgleitet, um dann über die Klippe des Knies auf dem hellen Teppich zu landen. Aus Sicht der Stulle vielleicht auf der richtigen Seite (Sturz hat sich gelohnt). Aus der des Essers wieder mal auf der falschen. Saubermachen. Alles dabei noch verschmieren. Am viel zu heißen Kaffee die Zunge verbrannt. Im Zuge dessen vor Schreck die volle Tasse in Richtung des roten Konfitürenflecks hinabgleiten lassen. Schreien. Raus aus dem Haus. Bus weg.