Arbeit des Kinderschutzbundes in Bonn Wenn Kinder in verschimmelten Wohnungen leben

Die Arbeit mit den Kindern bringt eine große Verantwortung mit sich - daher ist die Auswahl der Ehrenamtlichen ein besonderes Anliegen und wird eng vom KSB betreut, denn nicht jeder ist für das Ehrenamt geeignet. Betreuer finden in Bewerbungsgesprächen heraus, ob die Lebenssituation und persönlichen Kompetenzen mit dem Anspruch an die Betreuung der Kinder und Familien des KSB zusammenpassen. „Es bringt niemandem etwas, wenn man nach einem Termin bei einer Familie, in der Gewalt ein Thema ist, mit Tränen nach Hause geht, weil man nicht damit zurechtkommt. Als Kinderschutzbund haben wir einen hohen Anspruch und schauen genau, wen wir auf die Kinder "loslassen“, sagt Heimes Damit schütze man die Kinder, aber auch die Ehrenamtlichen. „Als die ukrainische Flüchtlingswelle begann und wir Pflegefamilien für ukrainische Kinder gesucht haben, wurden wir angefragt, ob wir auch ukrainische Mädchen unter zwölf hätten. Das hat uns sehr schockiert.“ In solchen Fällen werde die Person direkt an die Polizei weitergeleitet.