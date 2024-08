Familien-Kolumne „Kinderkram“ Wenn Kinder plötzlich „keinen Bock“ haben

Überhaupt wird alles leichter. Am Anfang mussten wir Eltern alles für unsere Kinder machen. Die selbst ernannte Krone der Evolution kann zum Start wirklich gar nichts, nicht einmal den eigenen Kopf halten. Je größer die Selbstständigkeit der Kinder wird, desto größer die wiedererlangten Freiräume der Eltern. Zumindest dachte ich das bislang. Aber vielleicht sind wir nun, mit einer fast Achtjährigen, an dem Punkt angekommen, an dem das wieder kippt?