Notizen aus B. Wenn Schokobrunnen das Gehirn verändern

Meinung | Bonn · Es tropft in Bonn und in Brüssel, in der einen Stadt gibt es Lost Places, in der anderen Nachverdichtung, hier Beethoven, da Manneken Pis. Ein Brückenschlag zum Ende der Woche.

Von Bettina Köhl Redakteurin Bonn

24.03.2023, 15:00 Uhr

Souvenir aus Brüssel: Das Manneken Pis als Korkenzieher. Da kann Beethoven nicht mithalten. Foto: Jörg Manhold

Notizen aus B. heute von der Dienstreise aus Brüssel, wo der Tag schon als gelungen gilt, wenn es nicht regnet. Um eine ähnlich dauerhafte Berieselung zu bekommen, muss man in Bonn schon ins Frankenbad gehen. Da füllen die Damenduschen gleich auch das Lehrschwimmbecken darunter. Aber mal ehrlich: Es gibt für das Städtische Gebäudemanagement größere Probleme, als dass Wasser in ein Becken tropf. Zum Beispiel, dass Wasser in ein Stadtarchiv tropft. Immerhin ist im Frankenbad das Leck gefunden. Noch einen Lost Place im Schwimmbadbereich können wir nach Viktoriabad, Melbbad und Kurfürstenbad auch nicht brauchen.