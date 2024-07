Mit dem Auto durch die City Wenn sich selbst Bonner in der Innenstadt nicht mehr zurecht finden

Meinung | Bonn · Was macht man, wenn selbst die Bonner sich mit dem Auto in ihrer eigenen Innenstadt nicht mehr zurechtfinden? Unser Redakteur erklärt, was das für die Verkehrswende bedeuten könnte.

Von Jonas Dirker Redakteur Bonn

16.07.2024 , 18:08 Uhr

Die Bonner Innenstadt hat schon dem einen oder anderen Autofahrer die Nerven geraubt. Foto: Benjamin Westhoff