Zusammenschluss der Diakonien Bonn und Euskirchen „Wenn Sie schlagkräftig sein wollen, brauchen Sie eine gewisse Größe“

Es lag schon lange in der Luft, jetzt haben die Diakonien in Bonn und Euskirchen Nägel mit Köpfen gemacht: Die Euskirchener Körperschaften werden ab Anfang 2025 in das Bonner Werk eingegliedert. Das bedeutet, dass künftig beide Werke von der Zentrale an der Kaiserstraße aus verwaltet werden. Wichtig sei, dass es keine Fusion oder Ähnliches sei, betonen Andrea Elsmann und Tobias Köhler von der Bonner Geschäftsführung: Die Marke Diakonie Euskirchen bleibe erhalten.