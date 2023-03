Chemisch-metallischer Geruch in Auerberg Wer in Bonn die Luftqualität kontrolliert

An manchen Tagen liegt ein chemisch-metallischer Geruch in Auerberg in der Luft – das hat eine Leserin dem GA kürzlich berichtet. Das Ordnungsamt habe ihr erklärt, dass es nur eingreifen könne, wenn Atembeschwerden aufträten. Die Bonnerin vermutete, dass der Geruch von einer Firma in Auerberg ausgehen könnte. Doch der zuständige Betriebsleiter erklärt, dass die Firma weder eine Gießerei noch eine Produktion habe, bei der solche Emissionen entstehen können. Wäre das der Fall, bräuchte der Betrieb Filteranlagen, die regelmäßig kontrolliert werden müssten.