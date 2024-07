Gerücht über Einstellung bei Verkehrsbetrieben Werden Ukrainer bei der Stellenauswahl in Bonn benachteiligt?

Bonn · Für Ukrainer soll es schwerer sein, sich als Fahrer bei Verkehrsbetrieben einstellen zu lassen, so ein aktuelles Gerücht. Dabei fehlt es dort an allen Ecken und Enden an Personal. Wir haben den GA-Faktencheck gemacht.

15.07.2024 , 05:00 Uhr

Eine Straßenbahn der Stadtwerke Bonn. Laut einem Gerücht sollen die Einstellungskriterien für ukrainische Fahrer höher sein als für andere Bewerber. Foto: Benjamin Westhoff

Von Jonas Dirker Redakteur Bonn