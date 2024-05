Gesetzliche Lücke bei Automatenkiosken Weshalb Automatenkioske sonntags in Bonn geschlossen und in Köln geöffnet sind

Bonn · Während wenige Kilometer rheinaufwärts die Kölner 24/7 einkaufen können, müssen die Automaten in Niclas Rüthings Automatenkiosk am Sonntag still stehen. Denn die Stadt Bonn verbietet die sonntägliche Öffnung. Weshalb die Nachbarstädten unterschiedlich handeln und wo bald ein neuer Automatenkiosk in Bonn zu finden ist.

19.05.2024 , 15:00 Uhr

Der neue Automatenkiosk in der Bornheimer Straße steht kurz vor der Öffnung. Betreiber Sengül will seinen Kiosk auch sonntags öffnen, „einfach alles zu jeder Zeit“ steht in großen Buchstaben auf den Schaufenstern geschrieben Foto: Benjamin Westhoff

Von Alessandra Fahl und Stefan Hermes