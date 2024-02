Nahverkehr in Bonn Stadt schlägt eine Variante für die Westbahn vor

Bei der Planung der Westbahn geht es einen Schritt voran: Nun liegen die Ergebnisse der sogenannten Standardisierten Bewertung durch das Düsseldorfer Planungsbüro Vössing Ingenieure vor. Die Fachleute attestieren der weitgehend oberirdisch geplanten Straßenbahntrasse in einer Variante von der Thomas-Mann-Straße durch Endenich, Duisdorf bis zum Brüser Berg einen recht ordentlichen Nutzen-Kosten-Faktor von 1,32 (Werte ab 1,0 sind volkswirtschaftlich tragbar). Damit wäre das Projekt, das in anderer Form mehr als vier Jahrzehnte unter dem Namen Hardtbergbahn firmierte, durch das Land förderfähig – Grundvoraussetzung für eine Umsetzung in der Zukunft.