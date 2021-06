Bauunfall beim Westside-Projekt : Arbeiter verletzt sich auf Baustelle in Endenich schwer

Arbeiter verletzt sich auf Baustelle in Endenich schwer

Ein Bauarbeiter wurde in der Endenicher Baustelle im "Sirius Business Park" durch ein umfallendes Betonelement schwer verletzt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn-Endenich Ein Bauarbeiter wurde am Freitagabend durch ein umstürzendes Betonelement auf der Baustelle des Westside-Bauprojekts schwer verletzt. Mit dem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht.

Gegen 18 Uhr alarmierten Mitarbeiter des Westside-Bauprojekts an der Siemensstraße in Bonn-Endenich die örtlichen Rettungskräfte. Ein Arbeiter sei von einem Betonelement mehrere Meter in die Tiefe gefallen und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.