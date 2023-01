Wetterdaten : 2022 war das wärmste Jahr in Bonn seit 1895

Wetter : Auch im neuen Jahr bleibt es in NRW ungewöhnlich mild Vorläufige Temperaturrekorde zum Jahreswechsel und auch im Verlauf der ersten Januarwoche bleibt es in Nordrhein-Westfalen ungewöhnlich mild: So erreichen die Temperaturen am Montag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) landesweit 12 bis 14 Grad, in Hochlagen 9 bis 12 Grad.