Wetter in Bonn und der Region : Der Winter ist zurück: Schneefall in Teilen der Region

In den kommenden Tagen kann es in Bonn noch einmal kalt werden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nach einem warmen März startet der April abrupt winterlich. Für den heutigen Freitag heißt das: Es wird ungemütlich. Die Temperaturen in Bonn und der Region sinken bis auf null Grad und örtlich schneit es sogar. Auch am Wochenende bleibt es kalt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit rund 245 Stunden Sonnenscheindauer war der zu Ende gehende März in Nordrhein-Westfalen der sonnigste seit Messbeginn im Jahr 1951. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, war das Land an Rhein und Ruhr gemessen am Sonnenschein Spitzenreiter aller 16 Bundesländer. Damit habe der März 2022 in NRW den bisherigen Rekordhalter von 2011 mit abgerundet 190 Sonnenstunden sehr deutlich überholt.

Zum Aprilstart kam am Freitag aber prompt noch einmal der Winter zurück. In Bonn, Köln und dem restlichen Rheinland schneit es örtlich bis in die tiefen Lagen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann es außerdem glatt auf den Straßen werden. In den Höhenlagen ist mit leichtem Dauerfrost zu rechnen. Sogar eine Schneewanderung in der Eifel könnte am Wochenende in einigen Gebieten möglich sein.

Am Samstag und Sonntag liegen die Temperaturen in Bonn und Region weiter um den Gefrierpunkt. Tendenziell, insbesondere in den tieferen Lagen, wird es aber wieder wärmer. In den Höhenlagen bleibt es durchgehend frostig. Sonne und Niederschläge wechseln sich ab. In der kommenden Woche geht es dann langsam zurück in den zweistelligen Bereich.

(ga/dpa)